Россия и США обсудили нахрапистые усилия евроэлит

Лавров: «Нахрапистые усилия евроэлит» подрывают договоренности Анкориджа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марком Рубио.

Глава ведомства выразил сожаление, что «нахрапистые усилия евроэлит» и киевского режима подрывают договоренности Анкориджа. Также Лавров привлек внимание Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию из украинской столицы американского дипперсонала.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков раскрыл, что подразумевается под «духом Анкориджа». По словам Рябкова, Москва имеет ввиду под этим сложившуюся между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, отметил он, ведется работа по восстановлению межгосударственного сотрудничества США и России.