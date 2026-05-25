21:48, 25 мая 2026Мир

Захарова назвала дешевое пиво причиной дерзких заявлений британских политиков

Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В парламенте Великобритании «заправляются» дешевым пивом прямо во время рабочего дня, а после этого несут чушь про «новичок», Скрипалей и «руку Кремля». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В соцсетях появилось видео, где член британского парламента заявила, что в Гортоне и Дентоне гражданам приходится платить полную цену за пинту пива. В то же время в парламенте пиво дешевле, а некоторые депутаты пьют перед голосованием.

«Теперь понятно, почему они такую чушь несут про "новичок", Скрипалей и "руку Кремля". Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте, — вот и заправляются на работе», — сыронизировала Захарова.

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Иветт Купер оказалась под давлением союзников сразу по двум направлениям на саммите НАТО в Швеции. Во-первых, «европейские лидеры в ярости из-за решения Великобритании отложить введение нефтяных санкций против России». Также, по данным источников, недовольство вызвали и итоги разговора премьер-министра Кира Стармера с Зеленским, который, по оценкам источников, «был напряженным».

