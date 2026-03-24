Турция лишилась поставок газа из Ирана

Bloomberg: Иран перестал поставлять газ в Турцию после израильского удара

Иран прекратил экспорт природного газа в Турцию после удара по его месторождению «Южный Парс», нанесенного Израилем на прошлой неделе. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

В публикации говорится, что Анкара ранее закупала у Тегерана 14 процентов импортируемого газа, которых теперь на какое-то время лишилась. Ее авторы напомнили, что Иран периодически приостанавливал экспорт «даже в мирное время», что обычно происходило на фоне роста внутреннего спроса зимой. Сейчас официальных заявлений по поводу сроков возобновления поставок стороны не делают.

Удар по «Южному Парсу» запустил новую волну эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая еще больше разогнала цены на сырье и в очередной раз обвалила рынки в странах Азии и других регионах мира.

На этом фоне ситуация в экономике, зависящей от поставок нефти и газа Турции, заставляет местный Центробанк рассматривать возможность распродажи золотых активов ради поддержания курса лиры.