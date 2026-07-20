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14:03, 20 июля 2026Экономика

Один из крупнейших маркетплейсов оштрафовали за торговлю нелегальными товарами

FT: ЕС оштрафовал Aliexpress за торговлю нелегальными товарами на 550 миллионов евро
Вячеслав Агапов

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Евросоюз (ЕС) оштрафовал AliExpress за торговлю нелегальными товарами. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, сумма штрафа за неспособность предотвратить реализацию нелегальных товаров на торговой площадке составила около 550 миллионов евро. Это рекордный на данный момент штраф подобного типа.

В середине июня Европейская комиссия обвинила один из крупнейших маркетплейсов AliExpress в том, что тот нарушил свои обязательства по борьбе с распространением нелегальной продукции. В Брюсселе считают, что торговая площадка закрывает глаза на продажу подделок и товаров, не соответствующих европейским стандартам безопасности. Существующую там систему модерации называли неэффективной, так как ее обходят злонамеренные продавцы.

Для назначения суммы штрафа европейские политики отталкивались от суммы до шести процентов от ее годового мирового оборота. Помимо штрафа, AliExpress также подвергнут усиленному наблюдению до тех пор, пока не будут приняты корректирующие меры.

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