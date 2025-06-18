Глобальному маркетплейсу пригрозили огромным штрафом

Le Figaro: Еврокомиссия собралась оштрафовать AliExpress на 6 % от оборота

Европейская комиссия обвинила гиганта онлайн-ретейла AliExpress в том, что тот нарушил свои обязательства по борьбе с распространением нелегальной продукции. Об этом сообщило издание Le Figaro.

Как полагают в Брюсселе, этот глобальный китайский маркетплейс не соблюдал тех правил, которые должны были предотвратить продажу на его площадке подделок и товаров, не соответствующих европейским стандартам безопасности. Платформу обвиняют в неадекватном применении санкций в отношении тех, кто нарушает правила. Существующую там систему модерации называли неэффективной, так как ее обходят злонамеренные продавцы.

Если выдвинутые обвинения подтвердятся, то AliExpress могут оштрафовать на сумму до шести процентов от ее годового мирового оборота, а кроме того, подвергнут усиленному наблюдению до тех пор, пока не будут приняты корректирующие меры.

В начале марта сообщалось, что AliExpress покинул десятку крупнейших онлайн-продавцов на российском рынке.