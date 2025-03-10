Один из главных мировых маркетплейсов выбыл из топ-10 онлайн-продавцов в России

РБК: AliExpress выбыл из десятки крупнейших онлайн-продавцов на российском рынке

По итогам 2024 года один из главных мировых маркетплейсов — китайский AliExpress — выбыл из десятки крупнейших онлайн-продавцов на российском рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков компании INFOLine.

За 12 месяцев оборот китайского маркетплейса в России сократился на 8 процентов и опустился до отметки примерно в 200 миллиардов рублей, уточнил генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. При этом почти весь оборот китайского маркетплейса локализован в трансграничной торговле.

Год назад выручка основного юрлица AliExpress в РФ сократилась на 36 процентов и составила 10,5 миллиарда рублей. В пресс-службе компании связали подобную динамику с рядом факторов, включая сокращение локального бизнеса и доли собственных продаж маркетплейса.

Бурмистров объяснил падение оборота AliExpress в том числе с усилением конкуренции на российском рынке со стороны других крупных онлайн-продавцов. Последние, по его словам, в последнее время стали активнее работать на трансграничном рынке интернет-торговли. В таких условиях китайскому маркетплейсу стало гораздо сложнее вести бизнес-деятельность на территории РФ, заключил он.

В конце весны 2024 года стало известно об ужесточении условий AliExpress для российских клиентов. Утверждалось, что руководство китайской компании Alibaba, являющейся владельцем маркетплейса, ввело ограничения для бизнеса в РФ. Речь шла в том числе об отказе принимать рубли и оформлять поставки товаров в Россию. Площадка перестала принимать оплату заказов с российских карт, за исключением некоторых банков. В то же время в пресс-службе AliExpress СНГ сообщили, что оплата и доставка товаров работают в обычном режиме.