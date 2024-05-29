Владелец AliExpress ужесточил условия для российских клиентов. Как это отразится на покупателях?

AliExpress сообщила об обычном режиме оплаты и доставки товаров в России

Появилась информация, что китайская компания Alibaba — владелец глобальной виртуальной торговой площадки AliExpress — ввела ограничения для российского бизнеса. По словам собеседников «Коммерсантъ FM» на рынке, она перестала принимать рубли и оформлять поставки товаров в Россию.

Источники уточнили, что площадка больше не принимает оплату с российских карт, за исключением некоторых банков. Тем же клиентам, которые используют платежные средства Казахстана, Киргизии или Армении, придется решить вопросы с отправкой и придумать какие-то транзитные схемы, добавили специалисты.

При этом в пресс-службе AliExpress СНГ сообщили, что оплата и доставка товаров работают в обычном режиме. Вице-президент по коммуникациям и PR AliExpress Россия Анастасия Жбанова уточнила, что речь идет о шагах отдельной компании, а на их торговой площадке ничего не меняется.

Как это отразится на покупателях и бизнесе?

Эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов отметил, что Alibaba является одним из основных источников товаров для перекупщиков: продавцов на оптовых рынках, маркетплейсах и в некоторых магазинах.

«Очевидно, что для этих игроков теперь наступили те же времена, что и для более крупных экономических контрагентов, которые под санкциями уже живут больше двух лет и учатся обходить их всевозможными способами», — указал Бобцов, добавив, что теперь малому и среднему бизнесу придется придумывать обходные варианты.

Джек Ма. Фото: Cfoto / Globallookpress.com

По его мнению, взаимодействие перекупщиков и Alibaba может потерять какой-либо экономический смысл. Однако за счет того, что оборот крупных поставщиков, которые закупаются в Китае по прямым контрактам, вырастет, их товары могут стать дешевле.

В свою очередь, глава компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло допустил, что из-за отказа Alibaba принимать рубли и отправлять посылки в Россию цены на иностранные товары с доставкой в РФ могут существенно вырасти.

Эксперт также не исключил, что количество посылок из-за рубежа начнет снижаться, и появятся новые схемы закупок товаров из-за границы.

Наверняка появятся консолидированные игроки, которые будут взимать с физических лиц деньги здесь и закупать большими партиями разные товары на Alibaba Георгий Властопуло глава компании «Оптимальная логистика»

По словам аналитика, подобные закупщики будут обладать большими административными и финансовыми возможностями. Как итог, заметил он, стоимость иностранных товаров с доставкой в Россию может вырасти на 10-20 процентов, так как все издержки будут перекладываться на конечного потребителя.

Решение Alibaba связали с угрозой вторичных санкций

Экономический эксперт Семен Новопрудский считает, что ужесточение политики Alibaba и проблемы с переводами в банки КНР могут быть вызваны одними причинам — угрозой вторичных санкций.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сейчас КНР пытается перевести платежи от российских контрагентов на небольшие так называемые региональные сельские банки, однако такой способ обхода ограничений приводит к неудобствам. Из-за того, что подобных трансакций много, а кредитные организации небольшие, российским компаниям приходится ждать прохождения переводов иногда больше месяца.

«В случае с Alibaba так сделать гораздо сложнее, потому что у банковских платежей больше вариантов, чем у покупок на конкретном маркетплейсе», — заключил эксперт.

В 2023 году президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой, которые коснулись в том числе операций в кредитных организациях Китая.