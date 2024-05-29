Владелец AliExpress перестал работать с Россией

Китайская Alibaba перестала принимать рубли и оформлять поставки в Россию

Китайская компания Alibaba перестала принимать рубли и оформлять поставки в Россию. О том, что владелец Aliexpress отказался от работы с российскими клиентами, сообщает «Коммерсантъ».

Площадка не принимает оплату с российских карт, кроме некоторых банков. Те же клиенты, которые используют платежные средства Казахстана, Киргизии или Армении, придется решить вопросы с отправкой и придумать какие-то транзитные схемы.

По словам эксперта на рынке маркетплейсов Артема Бобцова, Alibaba была одним из основных источников товаров для перекупов, продавцов на оптовых рынках, на маркетплейсах и в некоторых магазинах. Теперь их затронула участь крупных экономических контрагентов, которые работают в условиях санкций уже более двух лет, добавил он.

В результате взаимодействие перекупов и Alibaba может потерять какой-либо экономический смысл. Однако за счет того, что оборот крупных поставщиков, которые закупаются в КНР по прямым контрактам, вырастет, их товары могут стать дешевле, предположил Бобцов. По мнению экономического эксперта Семена Новопрудского, отказ Alibaba от работы с российскими партнерами может быть продиктован угрозой вторичных санкций. Сейчас КНР пытается перевести платежи от российских контрагентов на небольшие так называемые региональные сельские банки, однако такой способ обхода ограничений приводит к задержкам переводов.

В феврале пользователи AliExpress из России пожаловались на значительное ограничение предложений компьютеров и прочих комплектующих на площадке. Таких товаров стало на 50-70 процентов меньше за месяц — по мнению экспертов, это решение связано с тем, что ранее три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи из России. При этом никаких официальных распоряжений на эту тему от торговой площадки не было.