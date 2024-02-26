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04:38, 26 февраля 2024Наука и техника

AliExpress ограничил продажу компьютеров в Россию

Пользователи AliExpress рассказали о проблемах с доставкой ПК в Россию

Фото: Unsplash

Пользователи AliExpress из России рассказали о значительном ограничении предложения компьютеров и прочих комплектующих на площадке. Об этом сообщает издание The Moscow Times (признано Минюстом РФ иноагентом)).

Журналисты медиа заметили, что китайская торговая площадка резко сократила количество комплектующих для ПК, которые можно заказать в Россию. По оценке специалистов, соответствующего товара стало на 50-70 процентов меньше, чем месяц назад. Авторы связали это с тем, что ранее три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи из России.

На сокращение ассортимента обратили внимание пользователи AliExpress. «Пятеро продавцов, с которыми я постоянно работал, написали мне, что сейчас не могут отгрузить процессоры и видеокарты в Россию — ресурс просто не дает им это сделать», — сообщил один из предпринимателей, занимающийся сборкой компьютеров. При этом никаких официальных распоряжений на эту тему от торговой площадки не было.

По словам корреспондента издания, при попытке заказать на AliExpress процессор E5-2699 v4 выдается семь результатов, тогда как в январе их было более 60. При этом при смене региона — например, на Казахстан — предложения снова появляются.

Ранее генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин заявил, что три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала 2024 года. Опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что китайские организации опасаются вторичных санкций США.

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      Андрей Ставицкий
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