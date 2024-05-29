Россиянам спрогнозировали удорожание товаров из-за решения Alibaba

Аналитик Властопуло: цены на иностранные товары могут вырасти на 10-20 %

Цены на иностранные товары с доставкой в Россию могут вырасти на 10-20 процентов в среднесрочной перспективе из-за отказа компании Alibaba принимать рубли и отправлять посылки в РФ. Такой прогноз дал глава компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Эксперт также допустил, что в дальнейшем количество посылок в Россию из-за рубежа начнет снижаться. Кроме того, могут появиться новые схемы закупок товаров из-за границы. «Наверняка появятся консолидированные игроки, которые будут взимать с физических лиц деньги здесь и закупать большими партиями разные товары на Alibaba», — предположил аналитик.

В результате, по его словам, подобные закупщики будут обладать большими административными и финансовыми возможностями. Как итог, стоимость иностранных товаров с доставкой в Россию может существенно вырасти, так как все издержки будут перекладываться на конечного потребителя. «Повышение цены составит 10-20 процентов на все товары, которые поставлялись посредством таких вот посылок», — резюмировал Властопуло.

О прекращении работы владельца AliExpress с Россией стало известно 29 мая. «Коммерсантъ» сообщил, что китайская компания Alibaba перестала оформлять посылки в РФ и больше не будет принимать оплату за товары в рублях. Кроме того, россиянам закрыли возможность проводить расчеты при помощи отечественных банковских карт.