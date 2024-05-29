В AliExpress заявили о работе в России в обычном режиме

AliExpress о работе в России: оплата и доставка товаров идет в обычном режиме

Оплата товаров с AliExpress и их доставка в Россию осуществляется в обычном режиме, сообщили в пресс-службе AliExpress СНГ.

Ранее «Коммерсант» написал со ссылкой на источники на рынке, что владеющая этой виртуальной торговой площадкой Alibaba перестала принимать рубли и оформлять поставки в Россию. Эксперты связали такие изменения с угрозой вторичных санкций, отметив, что клиентам, которые используют платежные средства Казахстана, Киргизии или Армении, придется решить вопросы с отправкой и «придумать какие-то транзитные схемы».

Вице-президент по коммуникациям и PR AliExpress Россия Анастасия Жбанова, в свою очередь, заявила «Ленте.ру», что речь идет о шагах отдельной компании. «У нас ничего не меняется, на нас это никак не отражается, у нас все работает, все в порядке», — сказала она.

Товары на площадке продаются в розницу и мелким оптом в отличие от оптовой Alibaba.

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Эта мера спровоцировала проблемы с оплатой, которые коснулись в том числе операций в кредитных организациях Китая.