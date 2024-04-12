Зеленский решил меньше надеяться на Запад

Зеленский: Украине нужно увеличить собственные возможности без помощи Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо увеличить собственные возможности и меньше надеяться на Запад. Слова политика передает «Мы — Украина».

«К сожалению, часть поддержки [Запада] тормозится, надо делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности здесь, наши возможности в Украине. Не терять наше время, менять страну», — заявил Зеленский на Конгрессе региональных властей.

Тем не менее он отметил, что Украине необходимо продолжать коммуницировать с партнерами Запада на всех уровнях, чтобы «внимание мира и поддержка сохранялась».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз должны начаться в июне.