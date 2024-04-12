Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:53, 12 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский решил меньше надеяться на Запад

Зеленский: Украине нужно увеличить собственные возможности без помощи Запада

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо увеличить собственные возможности и меньше надеяться на Запад. Слова политика передает «Мы — Украина».

«К сожалению, часть поддержки [Запада] тормозится, надо делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности здесь, наши возможности в Украине. Не терять наше время, менять страну», — заявил Зеленский на Конгрессе региональных властей.

Тем не менее он отметил, что Украине необходимо продолжать коммуницировать с партнерами Запада на всех уровнях, чтобы «внимание мира и поддержка сохранялась».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз должны начаться в июне.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-подполковник СБУ объяснил переход на сторону России

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Собчак решила заработать на старой одежде

      Гладков раскрыл подробности о попытке атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

      Небензя заявил о ведущих в Киев следах теракта в «Крокусе»

      Зеленский решил меньше надеяться на Запад

      Apple выпустит компьютер для работы с ИИ до конца года

      Найдена уникальная газель с шестью ногами

      Израиль заявил о готовности к нападению Ирана

      На Запорожской АЭС дважды объявили о режиме воздушной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше