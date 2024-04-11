Зеленский призвал Европу не показывать свою слабость

Зеленский: переговоры о вступлении Украины в ЕС нужно начать в июне

Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС) должны начать в июне, ведь Европе нужно показать России, что она не проявляет слабости. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Европейская правда».

Зеленский подчеркнул, что каждая демократическая нация в Европе, которая «разделяет и защищает общие ценности Европы и евроатлантического пространства», должна быть членом ЕС и НАТО. Это, считает он, нужно подтвердить «реальными действиями».

«Июнь — это время, когда будет правильным фактически начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, якобы Европа проявляет слабость», — заявил президент.

Ранее издание Politico сообщало, что ЕС тайно работает над вопросом вступления Украины в объединение, но не афиширует этого из-за протестов фермеров и грядущих выборов в Европейский парламент.