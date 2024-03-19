Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:25, 19 марта 2024Мир

Стало известно о тайной работе над вступлением Украины в ЕС

Politico: ЕС тайно работает над вступлением Украины из-за протестов фермеров

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) тайно работает над вступлением Украины в объединение из-за протестов фермеров и грядущих выборов в Европейский парламент (ЕП). Об этом стало известно газете Politico.

«Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом [расширении] до европейских выборов», — рассказал один из европейских чиновников на условиях анонимности.

Кроме того, сообщается, что европейские бюрократы также опасаются открытого обсуждения евроинтеграции Молдавии и ряда Балканских стран. В частности, чиновники боятся недовольства фермеров из-за возможного сокращения субсидий и беспошлинного ввоза украинских товаров. Наконец, вступление Киева в ЕС потребует значительных реформ, что также может быть источником внутриполитического напряжения.

Ранее стало известно, что ЕС разработал законопроект, позволяющий перенаправить Украине доходы от замороженных на Западе российских активов. Предполагается, что доходы с активов могут быть изъяты и переданы Киеву уже в июле.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД сочли фобией отказ ФРГ называть Путина президентом в документах. Как Запад отреагировал на итоги выборов в России?

      Российская тревел-блогерша назвала плюсы и минусы жизни за границей

      Один вид недвижимости в российских столицах подешевел

      В Европе придумали способ снизить спрос на зерно из России

      Знаменитый маньяк Бикини-киллер рассказал о своем главном сожалении

      Адвоката Трампа арестовали по делу о выборах 2020 года

      Врачи раскрыли способ не переедать

      Генпрокуратура потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе

      Байден задумал новый формат по сдерживанию Китая в Азии

      Россиянки назвали самую привлекательную часть мужского тела с пирсингом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше