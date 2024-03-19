Стало известно о тайной работе над вступлением Украины в ЕС

Politico: ЕС тайно работает над вступлением Украины из-за протестов фермеров

Европейский союз (ЕС) тайно работает над вступлением Украины в объединение из-за протестов фермеров и грядущих выборов в Европейский парламент (ЕП). Об этом стало известно газете Politico.

«Давайте будем честными: никто не хочет говорить об этом [расширении] до европейских выборов», — рассказал один из европейских чиновников на условиях анонимности.

Кроме того, сообщается, что европейские бюрократы также опасаются открытого обсуждения евроинтеграции Молдавии и ряда Балканских стран. В частности, чиновники боятся недовольства фермеров из-за возможного сокращения субсидий и беспошлинного ввоза украинских товаров. Наконец, вступление Киева в ЕС потребует значительных реформ, что также может быть источником внутриполитического напряжения.

Ранее стало известно, что ЕС разработал законопроект, позволяющий перенаправить Украине доходы от замороженных на Западе российских активов. Предполагается, что доходы с активов могут быть изъяты и переданы Киеву уже в июле.