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03:43, 19 марта 2024Мир

ЕС разработал механизм использования активов России для помощи Украине

Bloomberg: ЕС разработал механизм использования активов РФ для помощи Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) разработал законопроект, который дает возможность направить Украине доходы от замороженных на Западе российских активов уже в июле. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

Законопроект подразумевает введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов, а также использование полученных средств для финансирования поставок оружия ВСУ и «стимулирования оборонной промышленности» Украины. Речь идет о примерно трех миллиардах евро в год.

Законопроект должны одобрить все члены ЕС. Согласно документу, часть доходов, которые были получены с 15 февраля, будет дважды в год передаваться в Европейский фонд мира. Из него оплачиваются поставки оружия Украине. Также средства будут передаваться в Фонд поддержки Украины Ukraine Facility.

В документа также отмечается, что еще часть доходов останется в центральных депозитариях. Они будут использованы для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, включая ответные меры со стороны Москвы.

Ранее Боррель заявил, что большинство глав МИД стран Европейского союза поддержали использование доходов от российских активов для Украины. По его словам, единогласного окончательного решения на данный момент нет.

Незадолго до этого также канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин намерен использовать доходы от российских активов для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.

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