Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:17, 8 мая 2024Мир

На Западе предрекли Украине обвал фронта из-за потери Часова Яра

Аналитик Хоссу: потеря Часова Яра Украиной вызовет эффект домино

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Часова Яра вызовет эффект домино, который приведет к потере Киевом других городов. Об этом заявил румынский аналитик Раду Хоссу, передает журнал Newsweek.

«Битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет», — рассказал эксперт.

Хоссу добавил, что в случае потери города ВСУ давление Москвы на страны Запада может возрасти из-за усталости их жителей от конфликта. По его мнению, это может начать процесс урегулирования кризиса.

23 апреля британский военный эксперт Александр Меркурис заявил о развале обороны ВСУ после потери Часова Яра. Меркурис также предположил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет России возможность выйти на берег Днепра. По его мнению, интенсивные бои за данный населенный пункт приведут к изменению всей ситуации на линии фронта.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию

      Крупный продавец электроники начал массовые сокращения

      Украина ударила по жилым домам в российском регионе

      Рогов раскрыл детали ударов ВС России по энергосистеме в Запорожье

      ФСБ обнародовала допросы генерала вермахта о борьбе с партизанами в Крыму

      В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

      Гиена пробралась в дом 77-летнего мужчины и напала на него

      Эмили Ратаковски обругали в сети за вульгарную позу на фото в одном халате

      Вернувшийся с СВО рецидивист хотел сжечь квартиру с четырьмя людьми

      На Урале сотрудница Wildberries упала замертво со стеллажа на складе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше