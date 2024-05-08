Аналитик Хоссу: потеря Часова Яра Украиной вызовет эффект домино

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Часова Яра вызовет эффект домино, который приведет к потере Киевом других городов. Об этом заявил румынский аналитик Раду Хоссу, передает журнал Newsweek.

«Битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет», — рассказал эксперт.

Хоссу добавил, что в случае потери города ВСУ давление Москвы на страны Запада может возрасти из-за усталости их жителей от конфликта. По его мнению, это может начать процесс урегулирования кризиса.

23 апреля британский военный эксперт Александр Меркурис заявил о развале обороны ВСУ после потери Часова Яра. Меркурис также предположил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет России возможность выйти на берег Днепра. По его мнению, интенсивные бои за данный населенный пункт приведут к изменению всей ситуации на линии фронта.

