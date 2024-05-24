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10:08, 24 мая 2024Мир

Орбан рассказал о поиске НАТО способа участия в конфликте на Украине

Орбан: штаб НАТО в Брюсселе пытается найти способ участия в конфликте на Украине

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Рабочие группы штаба НАТО в Брюсселе пытаются найти способ принять участие в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке... Конечно, не хочу раскрывать детали, но это все уже говорил генеральный секретарь НАТО. Рабочие группы работают, чтобы определить, как НАТО могла бы принять участие в этой войне», — заявил он.

Ранее Орбан отметил, что заявления политиков стран Запада о якобы планах России напасть на страны НАТО говорят об их подготовке к военному противостоянию с Москвой.

23 мая венгерский премьер Орбан подчеркнул, что большинство стран — членов Европейского союза считают отправку военных на Украину чрезмерным шагом. По его словам, «даже ранее провоенные премьер-министры» оценивают перспективу непосредственного вовлечения в конфликт таким образом.

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      Лина Пивоварова
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