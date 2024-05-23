Премьер Венгрии оценил перспективы отправки европейских военных на Украину

Орбан: большинство стран ЕС считают отправку военных на Украину чрезмерным шагом

Большинство стран-членов Европейского союза (ЕС) считают отправку военных на Украину чрезмерным шагом. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью изданию Blikk.

«Я вижу, что следующий этап войны, который уже будет означать, что Украине будет передана техника, способная достичь территории России, и, не дай Бог, что западноевропейские государства или солдаты НАТО войдут на украинские территории, — это уже шаг, который большинство даже ранее провоенных премьер-министров считают чрезмерным», — заявил Орбан.

Ранее венгерский премьер Орбан заявил, что Украина является протекторатом Запада и она не смогла бы выжить как государство без финансовой и военной помощи США и ЕС.