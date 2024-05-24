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09:26, 24 мая 2024Мир

Орбан заявил о начале подготовки Европы к войне с Россией

Орбан: заявления политиков Европы говорят о подготовке к войне с Россией

Заявления политиков Европы говорят о подготовке к войне с Россией, о чем свидетельствуют постоянные слова о якобы планах РФ напасть на страны НАТО. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает радио Kossuth.

«Вероятность того, что кто-то — речь не только о России, а о ком угодно — сегодня решится напасть на страну НАТО, чрезвычайно мала (...) Поэтому я эти отсылки к "российской угрозе" я интерпретирую скорее как маневры Запада и Европы для подготовки вступления в войну», — рассказал политик.

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      Максим Габриелян
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