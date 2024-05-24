В Венгрии решили провести переоценку своей роли в НАТО из-за Украины

Орбан: Венгрия пересмотрит свою роль в рамках НАТО из-за конфликта на Украине

Венгрия пересмотрит свою роль в рамках НАТО, поскольку не хочет участвовать в потенциальной военной миссии альянса на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Венгрия выступает против миссий НАТО на Украине. Правительство делает большую работу над тем, чтобы определить, как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в конфликте», — сообщил премьер.

Орбан также заявил, что в Брюсселе «рабочие группы обсуждают то, как альянс мог бы участвовать в конфликте на Украине». Он добавил, что в Брюсселе знают о позиции Будапешта и даже придумали новый термин для страны — «неучастник».

Ранее Орбан рассказал, что заявления политиков Европы говорят о подготовке к войне с Россией, о чем свидетельствуют постоянные слова о якобы планах Москвы напасть на страны НАТО.