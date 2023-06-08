Экс-генсек НАТО оценил возможность отправки войск альянса на Украину. Что думают страны о ее членстве в организации?

Экс-генсек НАТО Расмуссен допустил возможную отправку войск альянса на Украину для помощи

Войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian.

По словам Расмуссена, страны НАТО могут захотеть отправить войска на Украину, если государства-члены альянса, в том числе США, не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности» на саммите в Вильнюсе.

Также экс-генсек подчеркнул, что если Киев «ничего не получит в Вильнюсе», то страны Балтии и Польша могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск на Украину для помощи.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО.

2 июня глава Минобороны Британии Бен Уоллес оценил перспективы вступления Украины в НАТО подчеркнув, что в НАТО сохраняются разногласия относительно пути вступления Украины в альянс. Комментируя саммит лидеров НАТО, запланированный на это лето в столице Литвы, министр призвал быть реалистами.

Мы должны быть реалистами и говорить: "В Вильнюсе этого не произойдет. Этого не произойдет в ближайшее время" Бен Уоллес Глава Минобороны Британии

По вопросу вступления Украины в НАТО высказались и в Белом доме. Вашингтон концентрирует свое внимание на военной помощи Украине, а не на ее принятии в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Но прямо сейчас, как мы уже много раз говорили, мы сосредоточены на том, что можем сделать для поддержки Украины Карин Жан-Пьер Пресс-секретарь Белого дома

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос безопасности России исключает членство Украины в военном блоке НАТО, и Москва будет добиваться этого.

По его словам, приближение НАТО к российским границам, в том числе и за счет вступления в альянс Украины, является одной из главных проблем «на долгие, долгие годы», пояснил представитель Кремля.

Саммит в Вильнюсе

6 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе активизируют оказание помощи Украине. По его словам, решения, которые примут на саммите, будут значительными.

Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к НАТО Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Члены альянса солидарны с тем, что Украина станет членом НАТО, и у «России нет права вето», подчеркнул Столтенберг. Министры иностранных дел НАТО также ищут консенсус по членству Украины перед ежегодной встречей.