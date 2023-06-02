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22:38, 2 июня 2023Мир

Белый дом высказался по вопросу вступления Украины в НАТО

Белый дом: США сконцентрированы на военной помощи Украине, а не на ее принятии в НАТО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вашингтон концентрирует свое внимание на военной помощи Украине, а не на ее принятии в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

Она высказалась по вопросу вступления Украины в НАТО и уточнила, что альянс привержен политике открытых дверей. «Но прямо сейчас, как мы уже много раз говорили, мы сосредоточены на том, что можем сделать для поддержки Украины», — подчеркнула она. Жан-Пьер указала на то, что США выделили Киеву военную помощь на сумму 300 миллионов долларов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос безопасности России исключает членство Украины в военном блоке НАТО, и Москва будет добиваться этого. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что страна не вступит в НАТО до завершения специальной военной операции (СВО). При этом он призвал государства, которые находятся на границе с РФ, вступить в Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС).

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    Марина Совина
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