Белый дом высказался по вопросу вступления Украины в НАТО

Белый дом: США сконцентрированы на военной помощи Украине, а не на ее принятии в НАТО

Вашингтон концентрирует свое внимание на военной помощи Украине, а не на ее принятии в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

Она высказалась по вопросу вступления Украины в НАТО и уточнила, что альянс привержен политике открытых дверей. «Но прямо сейчас, как мы уже много раз говорили, мы сосредоточены на том, что можем сделать для поддержки Украины», — подчеркнула она. Жан-Пьер указала на то, что США выделили Киеву военную помощь на сумму 300 миллионов долларов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос безопасности России исключает членство Украины в военном блоке НАТО, и Москва будет добиваться этого. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что страна не вступит в НАТО до завершения специальной военной операции (СВО). При этом он призвал государства, которые находятся на границе с РФ, вступить в Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС).