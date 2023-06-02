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14:38, 2 июня 2023Россия

В Кремле прокомментировали намерение Украины вступить в НАТО

Представитель Кремля Песков: вопрос безопасности России исключает членство Украины в НАТО

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Вопрос безопасности России исключает членство Украины в военном блоке НАТО, и Москва будет добиваться этого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Приближение НАТО к российским границам, в том числе и за счет вступления в альянс Украины, является одной из главных проблем «на долгие, долгие годы», пояснил представитель Кремля.

Во время общения с журналистами Песков заявил об отсутствии предпосылок для российско-украинских переговоров. Ведущуюся вокруг мирного процесса полемику он назвал абстрактной.

Ранее в Совфеде заявили о фактическом отказе Украины от статуса нейтрального государства в связи с закреплением в конституции страны положения о стремлении в НАТО. По словам сенатора Андрея Климова, единственным гарантом безопасности Украины является выполнение российских требований.

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    Алан Босиков
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