В Кремле прокомментировали намерение Украины вступить в НАТО
Вопрос безопасности России исключает членство Украины в военном блоке НАТО, и Москва будет добиваться этого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.
Приближение НАТО к российским границам, в том числе и за счет вступления в альянс Украины, является одной из главных проблем «на долгие, долгие годы», пояснил представитель Кремля.
Во время общения с журналистами Песков заявил об отсутствии предпосылок для российско-украинских переговоров. Ведущуюся вокруг мирного процесса полемику он назвал абстрактной.
Ранее в Совфеде заявили о фактическом отказе Украины от статуса нейтрального государства в связи с закреплением в конституции страны положения о стремлении в НАТО. По словам сенатора Андрея Климова, единственным гарантом безопасности Украины является выполнение российских требований.