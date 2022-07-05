В Совфеде напомнили о российских гарантиях безопасности для Украины

Сенатор Климов напомнил о российских гарантиях безопасности для Украины

Россия предоставляла Украине гарантии безопасности еще в 1990-х годах, когда страна провозгласила свой суверенитет в качестве нейтрального государства, напомнил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Но Украина сама отказалась от этого статуса, заявив о желании войти в антироссийский военный блок.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать систему безопасности, которая защитит страну до вступления в НАТО. «Мы создадим систему гарантий безопасности, которая защитит нас, пока мы не в НАТО. Дать безопасность Украине - это дать долгосрочную безопасность всей Европе», — заявил политик.

Странные гарантии

«Зеленский — не президент, а актер, исполняющий роль президента, — убежден Климов. — И одно дело — исполнять роль, а совсем другое — реально быть главной государства. Хотелось бы напомнить, что у Украины была железобетонная гарантия безопасности от России, данная аж в 90-х годах, когда страна провозгласила свой суверенитет в качестве нейтрального государства. И Россия ее признала. Подчеркну, не просто как соседнюю страну, но именно как нейтральное государство».

Украина, по словам политика, сама отказалась от этого статуса, изменив Конституцию и введя положение о стремлении в НАТО.

«Страна публично отказалась от нейтрального статуса, зафиксировав свое намерение войти в антироссийский военный блок. Она делала все для того, чтобы испортить отношения с Россией и поставить под вопрос собственную безопасность. Более того, именно при Зеленском дружба и сотрудничество между нашими странами были окончательно разорваны, были прерваны дипломатические отношения. Это именно он публично пообещал вторжение на территорию нашей страны с использованием ядерного оружия. Какие гарантии он хочет получить?» — задается вопросом сенатор.

Он уверен, что единственным вариантом обеспечения безопасности Украины является соглашение страны на исполнение российских требований. Но Климов сомневается в способности Зеленского пойти на такой шаг.

«Человек угрожал нашей стране публично, да еще и в такой наглой форме, что в некоторых государствах вопрос решили бы по-другому, а не так, как мы. К сожалению, все, что исходит от Зеленского, нарушает безопасность территории Украины», — заключил сенатор.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как уточнил российский президент Владимир Путин, ее главной целью является демилитаризация и денацификация Украины.