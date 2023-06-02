Глава Минобороны Британии оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о разногласиях по поводу пути Украины в НАТО

В НАТО сохраняются разногласия относительно пути вступления Украины в альянс. Блоку не стоит давать чрезмерные обещания Киеву. Об этом в интервью Washington Post заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

Министр оценил перспективы присоединения Украины к альянсу и призвал быть реалистами. «Мы должны быть реалистами и говорить: "В Вильнюсе этого не произойдет. Этого не произойдет в ближайшее время"», — сказал он, имея в виду саммит лидеров НАТО, запланированный на это лето в столице Литвы.

Ранее Уоллес заявил, что у Великобритании и других союзников Киева иссякают запасы вооружений для передачи украинской стороне. По словам главы Минобороны, страны, помогающие Украине, вынуждены покупать больше вооружений, так как уже не могут делать отправки Киеву из собственных резервов.

