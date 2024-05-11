В НАТО оценили возможность ввода войск на Украину

Замгенсека НАТО Джоанэ: у альянса нет планов разворачивать свои силы на Украине

Замгенсека альянса Мирча Джоанэ прокомментировал возможность ввода своих вооруженных сил на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

В рамках презентации своей книги «Борьба за будущее Румынии. Размышление румына на вершине НАТО» Джоанэ оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину и подчеркнул, что у альянса нет планов разворачивать свои силы в стране. По его словам, блок по-прежнему заинтересован в оказании максимальной помощи Киеву.

«Но у нас в НАТО, где решения принимаются консенсусом, на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины. Наша поддержка связана с тем, чтобы не допустить обострения конфликта между НАТО и Россией», — подчеркнул он.

По словам представителя НАТО, у альянса нет понимания насчет длительности военных действий на Украине. По его мнению, на данный момент все признаки указывают на продолжение конфликта.

До этого сегодня Макрон вновь допустил отправку войск на Украину. При этом он выразил надежду, что подобные меры не потребуются.