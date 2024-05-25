В Крыму рассказали о попытке Столтенберга запугать Россию

Смирнов: призыв Столтенберга является попыткой запугать и оказать давление на РФ

Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории является попыткой запугать Россию, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Запад хочет оказать давление на Москву. «Это происходит на фоне успешного продвижения российской армии и усиления позиции России в случае возможных переговоров», — рассказал он.

Смирнов подчеркнул, что украинская армия уже наносит удары западным оружием по территории России, в том числе с помощью террористов. «В случае стратегической опасности РФ примет меры, предусмотренные ее военной доктриной», — пообещал он.

Ранее Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. Он подчеркнул, что стратегию необходимо изменить сейчас, когда идут военные действия в Харьковской области, недалеко от границы.