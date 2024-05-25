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01:44, 25 мая 2024Россия

В Крыму рассказали о попытке Столтенберга запугать Россию

Смирнов: призыв Столтенберга является попыткой запугать и оказать давление на РФ
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории является попыткой запугать Россию, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Запад хочет оказать давление на Москву. «Это происходит на фоне успешного продвижения российской армии и усиления позиции России в случае возможных переговоров», — рассказал он.

Смирнов подчеркнул, что украинская армия уже наносит удары западным оружием по территории России, в том числе с помощью террористов. «В случае стратегической опасности РФ примет меры, предусмотренные ее военной доктриной», — пообещал он.

Ранее Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. Он подчеркнул, что стратегию необходимо изменить сейчас, когда идут военные действия в Харьковской области, недалеко от границы.

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      Марина Совина
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