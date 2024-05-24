Глава НАТО призвал разрешить наносить удары по военным объектам на территории РФ
Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. Об этом он заявил в интервью The Economist.
«Пришло время союзникам [по альянсу] подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданного Украине», — сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что стратегию необходимо изменить сейчас, когда идут военные действия в Харьковской области, недалеко от границы. По мнению генсека НАТО, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя. Вместе с этим, он выразил сомнение, что российское наступление в регионе приведет к прорыву.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник сообщала, что Украина обращалсь к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование оружия и разрешить наносить удары по территории России.