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23:53, 24 мая 2024Мир

Глава НАТО призвал разрешить наносить удары по военным объектам на территории РФ

Столтенберг: надо разрешить удары по военным объектам на территории РФ
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. Об этом он заявил в интервью The Economist.

«Пришло время союзникам [по альянсу] подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданного Украине», — сказал он.

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Столтенберг подчеркнул, что стратегию необходимо изменить сейчас, когда идут военные действия в Харьковской области, недалеко от границы. По мнению генсека НАТО, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя. Вместе с этим, он выразил сомнение, что российское наступление в регионе приведет к прорыву.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник сообщала, что Украина обращалсь к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование оружия и разрешить наносить удары по территории России.

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      Сергей Грехов
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