Украина запросила у США снятие ограничений на использование оружия против РФ

WSJ: Киев запросил у США разрешение на удары западным оружием по РФ

Киев обращался к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование оружия и разрешить им наносить удары по территории России. Об этом сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства и Пентагона.

Отмечается, что соответствующий запрос был сделан на прошлой неделе. Киев попросил США определить цели, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут наносить удар, а также отменить соответствующие ограничения. Кроме того, Украина попросила Пентагон поделиться разведданными и помочь определить цели на территории России, по которым ВСУ могут нанести удар собственным оружием. Обращение в данный момент находится на рассмотрении.

Ранее авторы американского журнала Foreign Policy отметили, что положение Украины в ходе специальной военной операции (СВО) становится все опаснее. Сложившаяся ситуация толкает США на большие риски, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по российской территории.

До того президент Украины Владимир Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.