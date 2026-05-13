23:58, 13 мая 2026

Посол ЕС на Украине связала дело Ермака с Россией

Евгений Силаев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Посол Евросоюза (ЕС) на Украине Катарина Матернова заявила, что Россия может использовать дело бывшего главы Офиса президента Украины в так называемой гибридной войне. Ее слова приводит «РБК-Украина».

«Я уверена, что, к сожалению, этот факт будет использован в гибридной войне и некоторые воспримут это как доказательство того, что коррупция — это, по сути, часть системы», — связала Матернова.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.

