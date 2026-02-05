Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:04, 5 февраля 2026Мир

Лавров жестко высказался о планах НАТО начать войну с Россией за 72 часа

Лавров назвал показательным бредом планы НАТО начать войну с Россией за 72 часа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «показательным бредом» планы НАТО начать войну с Россией за 72 часа в случае нарушения будущего соглашения о прекращении огня. С таким заявлением он выступил в интервью RT, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Глава МИД России напомнил о публикации газеты Financial Times (FT), в которой говорится, что российской стороне будут представлены практически в форме ультиматума «гарантии безопасности» Украине.

«Они, дескать, означают, что если Россия посмеет вдруг напасть на Украину, или (если они как умные ребята) организуют провокацию под ложным флагом, которая позволит обвинить Россию, то тут же, через 24 часа, они это осуждают и дают Украине карт-бланш на продолжение войны. Через 48 часов они собирают всех "желающих" воевать, а через 72 часа к ним присоединяются Соединенные Штаты. Это бред, но весьма показательный», — отметил он.

Лавров добавил, что Европа последний год говорила о необходимости немедленного прекращения огня и надежных гарантий безопасности. По его словам, без решения вопросов об урегулировании эти гарантии будут означать, что прекращение огня будет использовано для накачивания Украины оружием.

«Эту логику они не услышали и никак не отреагировали», — сказал министр.

Ранее FT со ссылкой на источники сообщила, что Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня с Россией. Он предполагает скоординированный военный ответ со стороны США и Европы на случай постоянных нарушений будущего соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров описал подробности звонка президента Украины Путину

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Постсоветская страна с российской военной базой получила доступ к Starlink

    Трамп высказался о конфликте на Украине после переговоров Абу-Даби

    Лавров жестко высказался о планах НАТО начать войну с Россией за 72 часа

    Зарубежная авиакомпания воспротивилась одному предмету одежды на пассажирах

    В США указали Украине на «плохие новости» из-за ракет Meteor для уничтожения российских Су

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Лавров ответил на обвинения Киева словами «наша совесть чиста»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok