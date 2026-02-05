Лавров жестко высказался о планах НАТО начать войну с Россией за 72 часа

Лавров назвал показательным бредом планы НАТО начать войну с Россией за 72 часа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «показательным бредом» планы НАТО начать войну с Россией за 72 часа в случае нарушения будущего соглашения о прекращении огня. С таким заявлением он выступил в интервью RT, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Глава МИД России напомнил о публикации газеты Financial Times (FT), в которой говорится, что российской стороне будут представлены практически в форме ультиматума «гарантии безопасности» Украине.

«Они, дескать, означают, что если Россия посмеет вдруг напасть на Украину, или (если они как умные ребята) организуют провокацию под ложным флагом, которая позволит обвинить Россию, то тут же, через 24 часа, они это осуждают и дают Украине карт-бланш на продолжение войны. Через 48 часов они собирают всех "желающих" воевать, а через 72 часа к ним присоединяются Соединенные Штаты. Это бред, но весьма показательный», — отметил он.

Лавров добавил, что Европа последний год говорила о необходимости немедленного прекращения огня и надежных гарантий безопасности. По его словам, без решения вопросов об урегулировании эти гарантии будут означать, что прекращение огня будет использовано для накачивания Украины оружием.

«Эту логику они не услышали и никак не отреагировали», — сказал министр.

Ранее FT со ссылкой на источники сообщила, что Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня с Россией. Он предполагает скоординированный военный ответ со стороны США и Европы на случай постоянных нарушений будущего соглашения.