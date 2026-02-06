Реклама

06:01, 6 февраля 2026Наука и техника

В США объяснили появление 105 танков Германии у границ России

TNI: 105 танков Германии у границ России — часть плана OPLAN DEU
Иван Потапов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

105 танков, которые Германия перебрасывает в Литву на границу с Белоруссией — одного из основных союзников России — это часть плана НАТО OPLAN DEU по войне с Москвой, в котором центральная роль отведена Берлину, объясняет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«В прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках ожидаемого наращивания военного присутствия, в результате которого к 2027 году в крупнейшей балтийской стране может быть размещено более 5000 военнослужащих», — говорится в публикации.

Наращивание сил бундесвером в странах Балтии автор называет крупнейшим постоянным размещением немецких военнослужащих за рубежом после Второй мировой войны. «Размещение немецких войск в Литве призвано сдерживать Москву и обеспечить Берлину время для ответа в случае вторжения России», — пишет обозреватель.

В декабре обозреватель американского журнала National Security Journal Рубен Джонсон, побеседовавший с представителями оборонных ведомств стран НАТО, знакомых с планом OPLAN DEU, заметил, что главным условием победы Германии в возможной войне с Россией является грамотно выстроенная логистика.

В том же месяце обозреватель TNI Брендон Вайхерт заявил, что план НАТО OPLAN DEU по войне с Россией несостоятелен.

