Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:10, 8 декабря 2025Наука и техника

В США объяснили неспособность Германии воевать с Россией

TNI: План НАТО OPLAN DEU по войне с Россией несостоятелен
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

План НАТО OPLAN DEU по войне с Россией, в котором центральная роль отведена Германии, несостоятелен, объясняет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт.

По оценке автора, документ OPLAN DEU отражает неуместный оптимизм европейских элит в отношении своих реальных возможностей и может привести к провалу. Обозреватель отмечает, что большинство немцев не поддерживают идеи милитаризации экономики ФРГ, а численности бундесвера и имеющейся на его вооружении техники недостаточно для противостояния с Россией.

В частности, в настоящее время личный состав бундесвера составляет 182 тысячи человек, который в течение следующего десятилетия планируется, согласно OPLAN DEU, нарастить до 250 тысяч и влить в состав 800-тысячного контингента НАТО. Кроме того, бронетанковые войска современной ФРГ — это всего восемь процентов от их состава в 1992 году (340 танков против четырех тысяч). «Количество гаубиц сократилось с более чем трех тысяч в 1992 году до всего 120 в 2021-м», — пишет автор.

Количество истребителей люфтваффе за указанный период, по оценке Вайхерта, сократилось в два раза.

Обозреватель признает, что бундесвер надеется нарастить поставки вооружений, однако немецкая промышленность, особенно при дорогостоящих энергоносителях, не способна в сроки справиться с заказами.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Автор пишет, что лишь немногие в Брюсселе понимают, что России может ударить по любой точке Европы и не встретить при этом практически никакого сопротивления. «Дело в том, что русские не хотят нападать на Европу и не стремятся к масштабной войне с НАТО», — заключает Вайхерт.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на материалы плана, к которым журналисты получили доступ, сообщило, что Вооруженные силы Германии занимаются разработкой плана, который включает переброску 800 тысяч бойцов НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас разбиты квартиры, нет отопления». Десятки беженцев из зоны СВО пожаловались на требования о скором выселении из ПВР

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Пассажиры застряли в самолете в российском аэропорту из-за атак БПЛА

    Джокович назвал финалистов и победителя ЧМ-2026 по футболу

    Трампа высмеивали за спиной его соратники

    20-летняя королева красоты забила до смерти сына бойфренда

    В Польше задержали украинцев со шпионским и хакерским оборудованием

    Стало известно о подорванном здоровье Долиной

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Названа оптимальная частота стирки постельного белья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok