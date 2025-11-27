В Германии захотели перебросить сотни тысяч военных НАТО на восток

WSJ: В Германии разрабатывают план переброски 800 тысяч бойцов НАТО на восток

Вооруженные силы Германии занимаются разработкой плана, который включает переброску 800 тысяч бойцов НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. При этом по территории самой ФРГ она проходить не будет, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на материалы плана, к которым журналисты получили доступ.

План, который, как указано в статье, разрабатывается на случай войны с Россией. Он носит название OPLAN DEU.

«Десяток высокопоставленных немецких офицеров около двух с половиной лет назад собрались в военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией, теперь они спешат его реализовать», — утверждают авторы материала.

План подробно описывает, как до 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переброшены на восток к линии фронта, указали журналисты. При этом отмечается, что сама Германия в рамках плана станет именно плацдармом для переброски сил.

На днях глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз готов продлить свои трансъевропейские военно-транспортные коридоры до Украины. Это будет означать, что страны блока смогут быстрее доставлять туда военную помощь, объяснила она.

В начале ноября стало известно, что НАТО может перебросить около миллиона солдат к границе России через Германию, которая станет центральным плацдармом альянса в случае конфликта