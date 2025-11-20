В ЕС объявили о планах по переброске войск на Украину

Каллас объявила о намерении продлить коридоры для переброски войск на Украину

Европейский союз (ЕС) готов продлить свои трансъевропейские военно-транспортные коридоры до Украины. С таким заявлением выступила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, когда представляла публике план создания системы европейского «военного шенгена», передает ТАСС.

По ее словам, Еврокомиссия (ЕК) запланировала продлить эти коридоры на Украину, что станет частью гарантий. Это будет означать, что ЕС сможет быстрее доставлять туда военную помощь, отметила Каллас.

Как уточнил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, Евросоюз занимается введением ежегодных проверок и стресс-тестов готовности системы подобных военных перевозок. Первый из них будет как раз проведен для того, чтобы проверить возможность военных перевозок в направлении Украины.

Новый проект «военного шенгена» предполагает инвестирование до 100 миллиардов евро к 2030 году для модернизации порядка 500 инфраструктурных объектов (мостов, туннелей, портов и воздушных гаваней) на четырех транспортных маршрутах или коридорах по линиям Запад — Восток и Север — Юг. К их разработке приступили в соответствии с военным планированием НАТО для переброски значительных военных сил и техники от портов на атлантическом и средиземноморском побережьях Европы к границам с Россией.

Ранее руководитель дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что поддержка Украины — «выгодная сделка по сравнению с ценой победы России» в конфликте. В своей речи она потребовала усилить санкционное давление на Москву, добавив, что идет работа над 20-м пакетом антироссийских санкций.

