01:27, 8 ноября 2025Мир

В НАТО допустили переброску около миллиона солдат к границе России

Зольфранк: НАТО может перебросить к границе России 800 тысяч солдат через ФРГ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

НАТО может перебросить около миллиона солдат к границе России через Германию, которая станет центральным плацдармом альянса в случае конфликта. Такой сценарий допустил глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО Александр Зольфранк (JSEC), передает Die Zeit.

«В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран НАТО могут быть переброшены через Германию на восточный фланг», — заявил он на конференции бундесвера.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что руководство НАТО понимает важность ФРГ для развертывания сил альянса. В случае, если этот процесс столкнется с препятствиями, военнослужащие прибудут к границам РФ слишком поздно и нескоординированно.

Ранее Зольфранк заявил, что Российские войска могут нанести удар по странам НАТО в самое ближайшее время. «Если взглянуть на нынешние возможности России, то она может начать атаку на территорию НАТО уже завтра», — подчеркнул он.

Свежая Россия
