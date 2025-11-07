Немецкий генерал Зольфранк: Россия может уже завтра ударить по НАТО

Российские войска могут нанести удар по странам НАТО в самое ближайшее время. С таким заявлением в интервью агентству Reuters выступил командующий Объединенным силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

«Если взглянуть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра», — подчеркнул немецкий военный.

Ранее российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что блок НАТО агитирует Украину организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и граждан европейских стран, а затем обвинить в жертвах Россию.

