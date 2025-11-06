СВР: НАТО призывает Украину организовать крупную диверсию

Блок НАТО призывает Украину организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и граждан европейских стран. Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР), передает ТАСС.

«Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году», — рассказали в разведслужбе.

В СВР подчеркнули, что западные страны планируют устроить аварию на Запорожской атомной электростанции и возложить вину за жертвы на Россию. «Европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе», — указали в ведомстве.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что британские спецслужбы готовят диверсии в Балтийском и Черном морях.