Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 6 ноября 2025Мир

Разведка раскрыла планы НАТО устроить «крупную диверсию»

СВР: НАТО призывает Украину организовать крупную диверсию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Блок НАТО призывает Украину организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и граждан европейских стран. Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР), передает ТАСС.

«Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году», — рассказали в разведслужбе.

В СВР подчеркнули, что западные страны планируют устроить аварию на Запорожской атомной электростанции и возложить вину за жертвы на Россию. «Европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе», — указали в ведомстве.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что британские спецслужбы готовят диверсии в Балтийском и Черном морях.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    Прикуривший от Вечного огня россиянин выслушал приговор

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

    Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Президент Мексики приняла меры после домогательств в прямом эфире

    Россиянам рассказали о причинах блокировки счетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости