11:00, 21 октября 2025

Нарышкин рассказал о подготовке Британией диверсий в Балтийском и Черном морях

Нарышкин: Британия проверяет границы дозволенного ЕС, готовя новые диверсии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Разведка Великобритании после подрыва российского газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» тестирует границы дозволенного против Европейского союза (ЕС) и готовит диверсии в Балтийском и Черном морях. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. Текст его речи опубликован на сайте СВР.

По словам главы российского ведомства, британская сторона убедилась в безнаказанности после разрушения газопроводов. «Продолжают тестировать границы дозволенного в отношении еэсовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях», — подчеркнул глава СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что ведущие страны Евросоюза и Великобритания «задействуют все возможные средства для подрыва безопасности и стабильности России — от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси».

