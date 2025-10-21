Нарышкин рассказал о подготовке Британией диверсий в Балтийском и Черном морях

Разведка Великобритании после подрыва российского газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2» тестирует границы дозволенного против Европейского союза (ЕС) и готовит диверсии в Балтийском и Черном морях. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. Текст его речи опубликован на сайте СВР.

По словам главы российского ведомства, британская сторона убедилась в безнаказанности после разрушения газопроводов. «Продолжают тестировать границы дозволенного в отношении еэсовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях», — подчеркнул глава СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что ведущие страны Евросоюза и Великобритания «задействуют все возможные средства для подрыва безопасности и стабильности России — от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси».