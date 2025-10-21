Ведущие страны Евросоюза (ЕС) и Великобритания задействуют все возможные средства для подрыва безопасности и стабильности России. С таким заявлением выступил директор Службы внешней раведки (СВР) Сергей Нарышкин, его цитирует ТАСС.
По словам главы разведведомства, европейцы готовы использовать «все доступные рычаги — от комплексных мер экономического принуждения до организации террористических операций и военных ударов по нашей территории силами украинских прокси».
Ранее Нарышкин заявил, что «макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить Европе лишь русофобию и подготовку к войне с Россией.