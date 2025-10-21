Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:36, 21 октября 2025Мир

Нарышкин высказался о «макронах» и «мерцах»

Нарышкин: «Макроны» предложат Европе лишь русофобию и подготовку к войне с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

«Макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить Европе лишь русофобию и подготовку к войне с РФ. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.

Как утверждает Нарышкин, привыкшая после Второй мировой войны жить под оккупацией Штатов Европа не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. По его словам, в Министерствах иностранных дел европейских государств «царит пессимизм», который связан с отсутствием у стран Европейского союза средне- и долгосрочных рецептов поддержания безопасности. В то же время там звучат обвинения в адрес США, добавил он.

Материалы по теме:
«Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада
«Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада
3 октября 2025
«Напрашивается на неприятности». На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией
«Напрашивается на неприятности». На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией
5 октября 2025

«Дескать — цитирую - "вместо того, чтобы бросить все силы на восстановление статус-кво, США пополнили лагерь "ревизионистов" в попытке скорректировать направление изменений в мировой политике с учетом национальных интересов". (...) Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», — заявил директор СВР.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала «не очень приятным» факт предстоящей встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

    Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье Victoria's Secret

    Найден секретный способ выключения Windows

    Нарышкин высказался о «макронах» и «мерцах»

    ВСУ атаковали медцентр в российском городе

    В центре Москвы заметили новогоднюю елку

    Сенат США в 11 раз отклонил законопроект о финансировании правительства

    В Финляндии назвали единственный способ достичь мира на Украине

    Скандальная порнозвезда отказалась заниматься сексом с инопланетянами

    В Совфеде рассказали о возможности формировать пенсию в школьном возрасте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости