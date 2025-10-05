«Напрашивается на неприятности». На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

TAC: Идея Зеленского о бесполетной зоне над Украиной грозит НАТО конфликтом с РФ

Западное издание The American Conservative (TAC) рассказало о попытке президента Украины Владимира Зеленского втянуть НАТО в неприятности. По мнению журналистов, идея политика о создании бесполетной зоны над страной грозит эскалацией отношений с Россией.

Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности The American Conservative

Издание назвало подобную инициативу опасной и провокационной, связав ее с рисками развязывания третьей мировой войны.

Украина просит обеспечить бесполетную зону с 2022 года

После начала боевых действий 24 февраля Киев просил западные страны обеспечить бесполетную зону над Украиной и принять республику в состав НАТО, однако до сих пор получал отказ.

В 2022 году представитель правительства Германии заявил, что установление бесполетной зоны над Украиной создаст угрозу прямой конфронтации между Россией и НАТО.

В 2024 году после инцидента с дронами, залетевшими на территорию Польши, украинский лидер вновь высказался о необходимости альянса дать ответ на якобы российские действия.

Появление якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Польши не должно остаться без жесткого ответа со стороны НАТО, сказал Зеленский в середине сентября.

По его словам, он не считает инцидент с дронами «провалом» альянса, добавив, что там, где есть НАТО, «нет войны». Он также подчеркнул, что не призывает НАТО использовать против РФ «то или иное оружие».

Но на такие сигналы нужно отвечать. Никто не хочет расширения войны, и Украина не член альянса. Но должны быть сильные ответы Владимир Зеленский президент Украины

26 сентября Зеленский обвинил лидеров стран НАТО в трусости. Он отметил, что блок должен сбивать российские истребители, нарушающие воздушное пространство альянса, но большинство иностранных лидеров боится реакции Москвы.

Аналитик Алан Уотсон считает, что Зеленский сознательно провоцирует главу Штатов Дональда Трампа и Европу на конфликт с Россией ради личных целей. По мере того, как хрупкая оборона Украины рушится, НАТО оказывается в ситуации, из которой «нет выхода», добавил эксперт.

Россия пригрозила ответом на создание бесполетной зоны над Украиной

В случае, если будет создана бесполетная зона над территорией Украины, это будет означать начало войны НАТО с Россией, предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией заявил Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать. Подобное решение Варшава может принять только с союзниками, добавил он.