02:26, 14 сентября 2025

Зеленский призвал НАТО жестко ответить России на дроны в Польше

Зеленский: НАТО должно жестко ответить России на дроны в Польше
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Появление якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Польши не должно остаться без жесткого ответа со стороны НАТО. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, он не считает инцидент с дронами «провалом» альянса, добавив, что там, где есть НАТО, «нет войны». Он также подчеркнул, что не призывает НАТО использовать против РФ «то или иное оружие».

«Но на такие сигналы нужно отвечать. Никто не хочет расширения войны, и Украина не член альянса. Но должны быть сильные ответы», — написал Зеленский.

Ранее президент Украины обвинил Китай в нежелании содействовать завершению военных действий в стране. По его мнению, необходимо найти способ воздействовать на Пекин, чтобы он применили свое влияние на Россию ради завершения конфликта.

