Зеленский обвинил Китай в нежелании содействовать Украине

Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в прекращении ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале обвинил Китай в отсутствии реальной готовности содействовать завершению военных действий в стране, несмотря на официальные заявления КНР о мирном посредничестве.

По его мнению, необходимо найти способ повлиять на Пекин, чтобы они применили свое влияние на Россию ради завершения войны. Политик добавил, что попытки Украины воздействовать на Россию через КНР не приносят результатов. Он отметил, что Китай якобы не заинтересован прекратить «если не всю войну, то хотя бы удары по территории Украины».

Ранее президент США Дональд Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры. По словам главы Белого дома, для танго нужны двое. Он назвал удивительным тот факт, что когда президент России Владимир Путин хочет пойти на переговоры, Зеленский — не хочет и наоборот.