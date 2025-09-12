Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 12 сентября 2025Мир

Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

Трамп: Зеленский не слишком быстро согласился на переговоры об урегулировании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Teresa Suarez / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не слишком быстро согласился на переговоры об урегулировании на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он [Зеленский] не был готов к переговорам так быстро», — сказал он.

По словам главы Белого дома, для танго нужны двое. Он назвал удивительным тот факт, что когда президент России Владимир Путин хочет пойти на переговоры, Зеленский — не хочет и наоборот.

Он отметил, что сейчас Зеленский хочет начать переговоры по урегулированию, а Путин якобы «под вопросом».

Ранее Трамп заявил, что разочарован темпами урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Он уточнил, что прекращению кризиса мешает сохраняющаяся ненависть «между сторонами» конфликта.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Власти США захотели признать Россию спонсором терроризма

    В российский суд поступило беспрецедентное дело об оспаривании материнства

    Популярный российский блогер отравился в ресторане и вызвал скорую

    Российский боевой «Иван Папанин» получил оценку в США

    Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым

    «А кто ты такой?» Кем был и чем запомнился американцам Чарли Кирк, убитый снайпером?

    Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

    Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

    Два человека не выжили после обрыва канатной дороги на Эльбрусе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости