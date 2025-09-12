Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

Трамп: Зеленский не слишком быстро согласился на переговоры об урегулировании

Украинский лидер Владимир Зеленский не слишком быстро согласился на переговоры об урегулировании на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он [Зеленский] не был готов к переговорам так быстро», — сказал он.

По словам главы Белого дома, для танго нужны двое. Он назвал удивительным тот факт, что когда президент России Владимир Путин хочет пойти на переговоры, Зеленский — не хочет и наоборот.

Он отметил, что сейчас Зеленский хочет начать переговоры по урегулированию, а Путин якобы «под вопросом».

Ранее Трамп заявил, что разочарован темпами урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Он уточнил, что прекращению кризиса мешает сохраняющаяся ненависть «между сторонами» конфликта.