Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:33, 26 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский обвинил лидеров стран НАТО в трусости

Зеленский: Большинство лидеров стран НАТО боятся сбивать российские истребители
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Teresa Suarez / Reuters

НАТО должно сбивать российские истребители, нарушающие воздушное пространство альянса, но большинство иностранных лидеров боится реакции Москвы. В трусости руководителей стран НАТО обвинил президент Украины Владимир Зеленский, видео интервью с ним опубликовано на YouTube-канале издания Axios.

«Они должны сбивать все. Я знаю некоторых лидеров, которые не боятся, но большинство стран боится», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что, по его оценке, реакция альянса на сообщения о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии была слабой.

Ранее Зеленский заявил о поддержке президентом США Дональдом Трампом ударов по России. По его словам, американский лидер разрешил атаки вглубь территории России в случае ударов по украинской энергетике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Потерявший на СВО ногу боец из Узбекистана получил российский паспорт после года отказов

    ЦБ продлил ограничение на перевод средств за рубеж

    Верке Сердючке предрекли проблемы с концертами в Европе

    В Банке России рассказали о скором запуске спецкнопки для борьбы с мошенниками

    Российского чиновника поймали с поличным при получении денег

    Журналистку Зинаиду Пронченко признали иноагентом

    Россиян предупредили об опасных последствиях проверки некачественного алкоголя

    Глава МИД Венгрии раскритиковал Украину за антивенгерскую политику

    Семьям с детьми захотели упростить покупку жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости