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14:22, 16 ноября 2022Мир

Германия отказалась вводить бесполетную зону над Украиной

Германия вместе с партнерами по НАТО отказалась вводить бесполетную зону над Украиной

Фото: David W Cerny / Reuters

Установление бесполетной зоны над Украиной создаст угрозу прямой конфронтации между Россией и НАТО, заявил представитель правительства Германии после того, как в Польше недалеко от украинской границы взорвались ракеты. Цитату приводит Reuters.

Германия и партнеры по НАТО все еще считают, что нет необходимости вводить бесполетную зону на Украине, даже после этого происшествия, подчеркнули в ФРГ. «Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны на Украине», — говорится в сообщении.

Германия при этом готова помочь обеспечить защиту Польши, в частности, улучшив ПВО на границах с Украиной.

После начала боевых действий 24 февраля Киев просил западные страны обеспечить бесполетную зону над Украиной и принять республику в состав НАТО. Альянс пока отказывает в этом, но поставляет оружие и оказывает финансовую помощь.

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Виктория Кондратьева
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