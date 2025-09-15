Медведев пригрозил войной с НАТО в случае создания бесполетной зоны над Украиной

В случае, если будет создана бесполетная зона над территорией Украины, это будет означать начало войны НАТО с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — написал Медведев.

Зампред Совбеза также прокомментировал приезд в Киев министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Угрозы министра, как отметил Медведев, говорят о том, что чем меньше страна, тем глупее и задиристее у нее начальники.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать. Подобное решение Варшава может принять только с союзниками, добавил он.