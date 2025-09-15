Глава МИД Польши Сикорский призвал создать бесполетную зону над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы «российского» происхождения которых не было предоставлено, заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать. Об этом он высказался в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Сикорский подчеркнул, что подобное решение Польша может принять только с союзниками.

«Мы уже обсуждали эту идею год назад, когда Джо Байден еще был президентом США. Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками», — призвал глава МИД Польши.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте в стране пророссийских настроений и призвал сдерживать их. «Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса», — указал он.

После начала спецоперации Киев просил западные страны обеспечить бесполетную зону над Украиной и принять республику в состав НАТО. Германия уже негативно высказывалась об этой мере.