01:14, 15 сентября 2025Мир

В Польше призвали создать бесполетную зону над Украиной

Глава МИД Польши Сикорский призвал создать бесполетную зону над Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами, доказательств якобы «российского» происхождения которых не было предоставлено, заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать. Об этом он высказался в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Сикорский подчеркнул, что подобное решение Польша может принять только с союзниками.

Материалы по теме:
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО. Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО.Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
16 ноября 2022

«Мы уже обсуждали эту идею год назад, когда Джо Байден еще был президентом США. Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками», — призвал глава МИД Польши.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте в стране пророссийских настроений и призвал сдерживать их. «Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса», — указал он.

После начала спецоперации Киев просил западные страны обеспечить бесполетную зону над Украиной и принять республику в состав НАТО. Германия уже негативно высказывалась об этой мере.

