Премьер Польши призвал сдержать «волну пророссийских настроений» в стране

Премьер Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте в стране пророссийских настроений и «антипатии к переживающей трудности Украине», о чем высказался в своем аккаунте в X.

По его словам, эта волна «подогревается Кремлем и подпитывается искренними страхами и эмоциями». «Задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса», — призвал Туск.

Ранее он возразил президенту США Дональду Трампу и заявил, что не считает инцидент с залетевшими на территорию страны БПЛА ошибкой. «Нам бы тоже хотелось, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так. И мы это знаем», — написал Туск.